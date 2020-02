Política Polícia Federal avisa o Supremo que ministros podem ser alvo de ataque terrorista

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

O presidente do Supremo, Dias Toffoli, enviou ofício a ministros alertando que reforcem a segurança pessoal Foto: Fellipe Sampaio/STF O presidente do Supremo, Dias Toffoli, enviou ofício a ministros alertando que reforcem segurança pessoal. (Foto: Fellipe Sampaio/STF) Foto: Fellipe Sampaio/STF

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, encaminhou aos magistrados da corte um ofício sigiloso informando que uma célula terrorista pode estar preparando “agressões contra ministros deste tribunal”. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

A informação foi repassada pela PF (Polícia Federal) ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga ataques ao Supremo. Ele então repassou a informação a Toffoli, que enviou um documento aos colegas alertando sobre os riscos e recomendando que, diante da gravidade do alerta, “reforcem a segurança pessoal nas atividades cotidianas”.

Os supostos terroristas teriam dito, em suas comunicações, que os ministros mantêm uma rotina que facilita o contato físico e visual. Seriam, portanto, autoridades de fácil acesso a indivíduos que pretendem fazer algum ataque.

A mensagem da célula terrorista teria sido captada em janeiro, na deep web, e teria sido disparada pela Unidade Realendo Marcelo do Valle. O ofício de Toffoli foi distribuído na última quarta-feira (12). A informação deixou ministros apreensivos.

