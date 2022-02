Rio Grande do Sul Mais de 450 mil veículos devem passar pela Freeway durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Concessionária prevê maior fluxo na saída para o feriado, entre sexta-feira e sábado Foto: CCR ViaSul/Divulgação Concessionária prevê maior fluxo na saída para o feriado, entre sexta-feira e sábado. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

Mais de 450 mil veículos devem trafegar pela Freeway a longo dos seis dias de Carnaval, tanto no sentido litoral quanto rumo à Porto Alegre.

Conforme o levantamento feito pela Concessionária CCR ViaSul, são esperados 72,6 mil veículos na sexta-feira (25) e 75,6 mil no sábado (26), seguindo para as praias no norte do Estado. Nessas datas, o tráfego mais intenso deve se concentrar a partir das 17h na sexta-feira, e entre 9h e 11h e das 14h às 17h, no sábado.

Já para o retorno, rumo à Capital, a CCR ViaSul espera 42,4 mil carros na segunda-feira (28) e mais de 65 mil na terça-feira (1º). Os horários de pico devem se concentrar entre 7h e 9h, e a partir das 15h, respectivamente. Ainda, na quarta-feira (02), a previsão é de que mais de 51 mil veículos estejam retornando do litoral, com fluxo mais intenso a partir das 8h.

Para auxiliar nos momentos em que o fluxo estiver mais carregado, poderá haver a liberação do acostamento como faixa adicional de tráfego nos dois sentidos da rodovia. A ação é realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, e, quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao 75 (Gravataí), por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos (PMVs) da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

Na BR-386, a previsão é de que, aproximadamente, 177 mil veículos passem pela rodovia durante os seis dias. Entre sexta e sábado, mais de 31 mil motoristas devem viajar rumo ao interior e quase 40 mil são esperados no sentido à Porto Alegre. Na volta, entre terça e quarta, serão mais de 34 mil seguindo rumo ao interior e pouco mais de 26 mil rumo à Capital.

