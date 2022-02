Brasil Prédio pega fogo na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Corpo de bombeiros recebeu chamado e o trânsito foi afetado nos dois sentidos Foto: Reprodução de TV Corpo de bombeiros recebeu chamado e o trânsito foi afetado nos dois sentidos. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Um incêndio em um prédio na Avenida Paulista próximo à Fiesp, em São Paulo, começou no início da tarde desta quinta-feira (24). O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado e está enviando oito viaturas e 25 homens.

De acordo com o Major Marcos Palumbo, dos Bombeiros, a ocorrência é no último andar do edifício comercial e não há informação de vítimas. A CET informou que a Avenida foi interditada nos dois sentidos na altura do número 1350, apenas no trecho do incêndio.

Ainda segundo Palumbo, pessoas estão sendo evacuadas do prédio e os bombeiros já combatem o incêndio na parte interior.

