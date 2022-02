Mundo Prédio civil é bombardeado em cidade no leste da Ucrânia

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Bombeiros chegaram para apagar fogo em edifício de apartamentos em Chuhuiv no leste da Ucrânia Foto: Reprodução Bombeiros chegaram para apagar fogo em edifício de apartamentos em Chuhuiv no leste da Ucrânia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um vídeo filmado nesta quinta-feira (24) mostra as consequências do bombardeio de um prédio de apartamentos em Chuhuiv, na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia. O fogo podia ser visto nas janelas do prédio enquanto os bombeiros trabalhavam para apagar as chamas.

As forças russas lançaram uma invasão total sobre a Ucrânia nesta quinta-feira, atacando por terra, mar e ar. Mísseis caíram sobre cidades ucranianas. A Ucrânia relatou colunas de tropas cruzando suas fronteiras com Rússia e Belarus, desembarcando na costa dos mares Negro e Azov.

Autoridades da Ucrânia informaram que pelo menos 50 soldados russos morreram e seis aviões, também da Rússia, teriam sido destruídos. Ao menos 40 soldados ucranianos também teriam morrido. Não há confirmação oficial do número de mortes até o momento.

Na manhã desta quinta, longas filas se formaram nas principais avenidas de Kiev com moradores tentando deixar a região. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convocou a população para defender o país e disse que “cidadãos podem utilizar armas para defender território”.

Em seu pronunciamento antes do ataque, Putin justificou a ação ao afirmar que a Rússia não poderia “tolerar ameaças da Ucrânia”. Putin recomendou aos soldados ucranianos que “larguem suas armas e voltem para casa”. O líder russo afirmou ainda que não aceitará nenhum tipo de interferência estrangeira.

