Tecnologia Mais de 60 aplicativos para Android espionavam celulares de usuários

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo a McAfee, 27 aplicativos foram atualizados, tendo o problema corrigido, contra 36 que foram deletados da Google Play Store. Foto: Reprodução Segundo a McAfee, 27 aplicativos foram atualizados, tendo o problema corrigido, contra 36 que foram deletados da Google Play Store. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 60 aplicativos para Android estavam infectados com um software malicioso capaz de espionar os celulares dos usuários, de acordo com a empresa de cibersegurança McAfee.

O vírus é capaz de roubar informações de aplicativos, rastrear os dispositivos Wi-Fi e BlueTooth aos quais o celular está conectado, coletar dados do GPS e até executar fraudes em segundo plano, sem que o usuário perceba.

De acordo com a McAfee, os 60 aplicativos somavam mais de 100 milhões de downloads. O software malicioso não era necessariamente instalado pelos desenvolvedores dos apps, então havia aplicações legítimas na lista.

A empresa alertou a Google, que pediu para que os desenvolvedores resolvessem o problema – os que não arrumaram os apps a tempo foram excluídos da loja oficial do Android.

Segundo a McAfee, 27 aplicativos foram atualizados, tendo o problema corrigido, contra 36 que foram deletados da Google Play Store. A maior parte dos apps é popular na Coreia do Sul, mas alguns funcionam no Brasil.

Nuvem

Um dos maiores terrores atualmente para qualquer pessoa é conseguir espaço no smartphone. Muitas pessoas sofrem com isso, pois os aplicativos são atualizados constantemente e, em decorrência disso, o espaço exigido se torna cada vez maior.

Em outras palavras, para que você possa colocar novas funcionalidades em aplicativos como Instagram, Facebook ou WhatsApp, é necessário ter mais espaço nos arquivos.

Mas então como resolver esse problema sem ter que apagar os aplicativos que há em seu smartphone? Muitas vezes, as pessoas acabam optando por apagar aplicativos que usam menos ou que sequer usam. Ou, em casos extremos, precisam trocar de celular para um modelo com maior capacidade de armazenamento.

Além disso, há a possibilidade de colocar no celular um microSD, o qual expande a memória disponível para o celular. No entanto, não são todos os aplicativos que permitem o armazenamento em microSD, retornando ao problema inicial.

O Google é a empresa responsável pelo software do Android, o qual atua em boa parte dos smartphones do mercado. Nos últimos anos, o sistema já havia sido atualizado para “desativar” automaticamente aplicativos que não eram utilizados, dessa forma, poupando ao menos um pouco do espaço.

Porém, sua mais recente atualização vai mais além. Isso porque, nesse o aplicativo, estará presente e ausente em seu smartphone ao mesmo tempo. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, o Android permitirá que o usuário arquive uma parte de seus aplicativos.

Sendo assim, o usuário não perderá nenhuma informação pessoal naquele aplicativo. Tais como senhas, configurações, dados locais, dentre outros.

Além disso, o ícone do aplicativo ainda estará no smartphone, porém será levemente escurecido e conterá uma imagem de nuvem com uma seta apontando para baixo.

Portanto, quando o usuário decidir que quer voltar a utilizar aquele app, basta clicar nele e o download dos arquivos restantes será feito.

Logicamente que, para que isso funcione, o aplicativo necessita estar disponível na Play Store. Afinal, o download do app será refeito, serão salvas apenas as informações do usuário.

De acordo com o Google, essa nova possibilidade pode liberar até 60% do espaço de armazenamento dos smartphones que o utilizarem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/mais-de-60-aplicativos-para-android-espionavam-celulares-de-usuarios/

Mais de 60 aplicativos para Android espionavam celulares de usuários

2023-04-17