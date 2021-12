Brasil Mais de 70 municípios baianos estão em situação de emergência por causa das chuvas

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As fortes chuvas causam mortes e prejuízos na Bahia Foto: Divulgação/Governo da Bahia As fortes chuvas causam mortes e prejuízos na Bahia. (Foto: Divulgação/Governo da Bahia) Foto: Divulgação/Governo da Bahia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), assinou neste domingo (26) um novo decreto que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em razão das chuvas intensas que atingem o Estado. Até sábado (25), 25 cidades já faziam parte da lista.

Com a atualização, o Estado passa a ter 72 municípios com a medida vigente. De acordo com o governo, passam a fazer parte da lista: Anagé, Angical, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choça, Belo Campo, Brejolândia, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Cotegipe, Dário Meira, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Governador Mangabeira, Ibicaraí, Ibipeba, Igrapiúna, Iguaí, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itororó, Jequié, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino, Marcionílio Souza, Milagres, Pau Brasil, Poções, Santanópolis, Santa Inês, Sapeaçu, Ubaíra, Ubatã, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista e Wanderley.

Já estavam em situação de emergência as cidades de Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Encruzilhada, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda. Pelo menos 18 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem a Bahia, segundo autoridades locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil