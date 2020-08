Mais de 700 quilos de polvo são apreendidos em embarcação em Rio Grande, no Sul do Estado

A Polícia Ambiental apreendeu nesta terça-feira (25) mais de 700 quilos de polvo em Rio Grande, no Sul do Estado. A pesca foi realizada sem licença dos órgãos responsáveis, e a embarcação não tinha autorização para navegar.

A ação ocorreu em conjunto com fiscais do Ibama e foi realizada após informações do serviço de inteligência de que uma embarcação estava adentrando os molhes da Barra com uma grande quantidade de pescado. A mercadoria estava escondida no porão do navio.