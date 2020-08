Caminhão avaliado em quase R$ 500 mil é recuperado em Três Cachoeiras no Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um caminhão trator DAF que havia sido furtado há dois meses do pátio de uma concessionária em Eldorado do Sul.

O veículo zero quilômetro, avaliado em quase R$ 500 mil, apresentava documentação, placas e numeração do chassi falsificados. O motorista foi preso em flagrante. A abordagem no veículo ocorreu na noite de terça-feira na BR 101, em Três Cachoeiras, no Litoral Norte.

Questionado, o motorista, um catarinense de 30 anos, natural de Tubarão disse que estava vindo da Região Metropolitana de Porto Alegre e indo para Santa Catarina. No entanto, os policiais rodoviários federais perceberam indícios de adulteração no documento e fizeram então uma fiscalização mais profunda que resultou na descoberta de falsificação nos sinais de identificação do veículo.

O condutor acabou admitindo que tinha sido contratado para entregar o caminhão em um posto de combustíveis em Santa Catarina.