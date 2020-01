Geral Mais de 9 mil pessoas já foram infectadas pelo coronavírus em 19 países e 213 morreram na China

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Em comunicado, o órgão afirmou ainda que há 15.238 casos suspeitos na China e que 171 pessoas já foram curadas. (Foto: Reprodução)

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta quinta-feira (30), que o número de casos de coronavírus no país subiu para 9.692 em 19 países, e o total de mortes aumentou para 213, todas na China.

Em comunicado, o órgão afirmou ainda que há 15.238 casos suspeitos na China e que 171 pessoas já foram curadas. O documento informou, também, que há 12 casos confirmados em Hong Kong, 7 em Macau e 9 em Taiwan.

Também nesta quinta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência global de saúde pública devido ao surto de coronavírus, mas descartou recomendações para restringir comércio e viagens, inclusive à China.

Posição do Brasil

O secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, Wanderson de Oliveira , disse que o protocolo no Brasil não deverá mudar após a declaração de emergência da OMS e que o Ministério da Saúde já está com um planejamento de contingência. A informação foi divulgada em entrevista coletiva em Brasília.

“Só quando tivermos um primeiro caso confirmado é que declararemos emergência de saúde pública no Brasil. Junto à OMS nós verificamos e analisamos as condutas, se temos que mudar ou adaptar de acordo com a OMS”, disse Oliveira.

O Brasil continua com nove casos suspeitos do novo coronavírus 2019 n-CoV e em seis Estados. De acordo com a pasta, houve 43 notificações ao todo, e nenhum caso provável ou confirmado. Os dados são referentes ao período de 18 a 30 de janeiro de 2020.

Coronavírus no Brasil

Nove casos suspeitos; 43 notificações; nenhum caso provável e 0 confirmado; seis descartados – chegaram a ser uma suspeita, mas a investigação descartou o vírus; 28 excluídos – não apresentaram os requisitos para serem enquadrados como suspeita.

Os casos suspeitos foram registrados em Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (2), São Paulo (3), Paraná (1) e Ceará (1).

No balanço anterior, divulgado na quarta (29), a pasta também havia citado nove casos suspeitos em seis Estados. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, explicou que o fato de o número ter se mantido não significa que se trate dos mesmos registros informados na véspera.

Nome oficial

A OMS também divulgou o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus: “Doença Respiratória de 2019-nCoV”. Mais cedo, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos confirmaram que o país registrou o primeiro caso de transmissão interna do novo coronavírus. De acordo com o CDC, trata-se de uma pessoa que conviveu com uma mulher de Chicago que tinha viajado para Wuhan, na província de Hubei, na China. A maioria das mortes e pessoas infectadas está nesta região, epicentro do surto.

