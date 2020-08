As condições de trafegabilidade da RSC-377 estão renovadas após as obras realizadas neste ano. Os trechos mais críticos da rodovia receberam atenção especial, com serviços de manutenção e recuperação do pavimento entre Santa Tecla e Capão do Cipó e do contorno de Santiago a São Francisco de Assis. Segundo o Piratini, mais de R$ 3,5 milhões foram investidos este ano no local.

“Estamos atuando em um importante corredor logístico do Estado. Em 2019, trabalhamos em um segmento de aproximadamente 10 quilômetros na chegada a Santa Tecla, com investimento de R$ 7 milhões. Agora, aplicamos cerca de R$ 3,5 milhões nas ações que possibilitaram a conclusão da recuperação de 51 quilômetros da rodovia, de Santa Tecla até a saída para Capão do Cipó”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem), Luciano Faustino, as atividades executados neste ano abrangeram 90,2 quilômetros. O Daer foi responsável pela execução e fiscalização das obras. “Entre Santa Tecla e Capão do Cipó realizamos dois tipos de atividades: reparos localizados em 40 quilômetros da estrada e implantação de capa asfáltica em 1,2 quilômetro, localizados próximo a Santa Tecla”, explica. Ainda foram feitos reparos nos quatro quilômetros que integram o contorno de Santiago. E, nos 45 quilômetros do município a São Francisco de Assis, ocorreu manutenção asfáltica.

Faustino destaca que as intervenções na região continuarão. “Já estamos mobilizando as equipes para começar, na próxima semana, a conservação da VRS-825, que liga Nova Esperança do Sul a BRS-287. Ao todo, o trecho conta com 11 quilômetros de extensão”, afirma. Os serviços, que dependem de condições climáticas favoráveis para acontecer, serão realizados por meio de um termo de cooperação técnica entre a autarquia a prefeitura de Nova Esperança do Sul.