Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Desde esta terça-feira, em caráter especial, o Banco do Brasil e o Sicredi também estão recebendo os pagamentos de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Rio Grande do Sul, por meio de GA (Guia de Arrecadação), serviço que já é oferecido pelo Banrisul. A ampliação é motivada pelas medidas restritivas de prevenção contra a pandemia de coronavírus no Estado.

