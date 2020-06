A família de Floyd afirmava que a acusação não era suficiente e pedia que fosse ampliada para homicídio em primeiro grau (com a intenção de matar) e que os colegas de Chauvin também fossem acusados.

Segundo o advogado da família, Benjamin Crump, as novas acusações são um “momento agridoce”, já que, apesar da tristeza pela morte, eles se sentem gratos pela ampliação. Ainda de acordo com Crump, o promotor afirmou que, caso existam evidências que justifiquem, a acusação de Chauvin ainda pode ser elevada a homicídio em primeiro-grau.

Embora apenas Chauvin apareça no vídeo, com o joelho sobre o pescoço de Floyd, Lane, Kueng e Thao também ajudaram a imobilizar a vítima, segurando o corpo do ex-segurança.

Causa da morte