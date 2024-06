Mundo Mais um monólito é encontrado nos Estados Unidos: desta vez, no Colorado

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

É o segundo monumento espelhado que aparece no país em junho. (Foto: Reprodução)

Depois do registro semanas atrás nos arredores de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, agora foi a vez de o Colorado ser surpreendido com a aparição de um monólito. O monólito misterioso e espelhado surgiu no norte do estado.

Lori Graves, proprietária do Howling Cow Cafe perto do “monumento” de 2,5 metros de altura erguido em área rural de Bellvue, cerca de 120 quilômetros ao norte de Denver, disse que as pessoas têm ido à sua loja perguntando sobre a estrutura, localizada em uma propriedade dela.

“Era domingo de manhã quando alguém entrou no café e disse: ‘Onde está o Monólito?'”, disse ela ao canal KDVR. “‘Onde está o monólito Alien?’, perguntaram”, completou ela, que postou um registro da estrutura no Instagram.

“Pessoas de lugares mais distantes do local das que normalmente chegam aqui faziam perguntas e havia filas ao longo da estrada para olhar”, declarou Brooke Williams, a gerente da cafeteria, segundo o “Coloradoan”.

Lori disse que não tem certeza de quem está por trás da estrutura espelhada e brilhante, mas ela tem suas ideias sobre a origem. “Mas não quero estragar o mistério em torno disso”, declarou ela.

Um usuário do Reddit postou uma mensagem na rede afirmando que havia visitado a estrutura e sido informado pelos moradores locais que ela foi erguida para prejudicar um residente. A versão não foi confirmada.

O monólito de Nevada, com 1,8m de altura, foi retirado dias depois, por autoridades locais. Não se sabe se ele e a escultura do Colorado têm relação. “Ainda não se sabe como o item chegou ao seu local ou quem pode ser o responsável”, disse a polícia de Las Vegas.

Em 2020, o primeiro de uma série de monólitos avistados em diferentes regiões do planeta (como Califórnia, Reino Unido e Romênia) surgiu em Utah. Um biólogo estudava um rebanho de ovelhas num sobrevoo em uma região remota do estado americano quando avistou um misterioso monolito de metal. A estrutura com cerca de 3,6 metros de altura estava fincada no solo.

O grupo de artistas “The Most Famous Artist”, do Novo México, nos Estados Unidos, assumiu a autoria do monólito de Utah. Segundo os artistas, a instalação do monólito, que acabou desaparecendo dias depois, tinha como objetivo “fazer com que as pessoas pensassem que alienígenas fizeram contato conosco”.

