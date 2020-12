Rio Grande do Sul Mais um presídio de Caxias do Sul registra surto de coronavírus

14 de dezembro de 2020

Agentes penitenciários foram os primeiros a receber teste positivo, na semana passada. (Foto: Arquivo/Susepe)

Nesta segunda-feira (14), a prefeitura de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, comunicou oficialmente a constatação de um surto da coronavírus no Presídio Regional da cidade. Trata-se do segundo incidente do tipo na Região ao longo dos últimos cinco meses.

Segundo informações da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), dez de 11 detentos receberam resultado positivo no final da semana passada, após teste do tipo “RT-PCR” (realizado mediante a coleta por cotonete na mucosa do nariz e garganta). E outros seis são considerados casos suspeitos, no aguardo de confirmação.

O surto foi constatado depois que três agentes penitenciários foram diagnosticados com a Covid-19. Com isso, o contingente de infectados no local pode chegar a quase 20 pessoas.

Por causa da quantidade de casos de coronavírus, já na quinta-feira a VEC (Vara de Execuções Criminais) determinou a suspensão de todas as movimento de visitas, dentre outras medidas, no prédio, localizado em um trecho da rodovia federal BR-116.

O grupo está sendo monitorado e, ainda de acordo com a administração municipal, até agora os sintomas apresentados são gripais leves e nenhum apenado necessitou de internação hospitalar. A Secretaria também tem providenciado a higienização semanal das instalações da penitenciária.

Em agosto, um grupo com mais de 60 detentos teve contágio por coronavírus confirmado na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na estrada estadual RS-453, próximo ao bairro Apanhador e do município de São Francisco de Paula. No mesmo edifício, outros 140 detentos receberam teste positivo para Covid.

Asilo de idosos

Também nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul informou que os exames realizados em 35 funcionários e dois internos de um lar de idosos na cidade deram negativo para coronavírus. Eles foram testados na última quinta-feira, após a constatação de surto na instituição de acolhimento.

Ao menos quatro idosos seguem internados, dois em enfermaria e dois em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Realizada dias atrás, a quarta rodada de testagem em asilos desse tipo verificou que ao menos 50 idosos e 20 funcionários estavam infectados. Em oito casos, o desfecho foi o falecimento do paciente.

A instituição atende 59 pessoas e possui 72 funcionários. “A SMS reforçou a sanitização do local na última semana e segue monitorando a situação”, ressaltou o órgão.

Situação epidemiológica

O mais recente relatório epidemiológico divulgado pela prefeitura informou a ocorrência de mais dois óbitos por complicações relacionadas ao coronavírus, chegando assim a 246 casos fatais. Maior município da Serra Gaúcha e o segundo mais populoso do Estado, Caxias do Sul está sob bandeira vermelha (alto risco) no mapa do distanciamento controlado;

O 245º falecimento teve como vítima uma idosa de 73 anos que apresentava quadro de obesidade, hipotireoidismo e diabetes. Ela havia sido internada na UTI do Hospital do Círculo no dia 28 de novembro. Já a 246º caxiense a sucumbir ao coronavírus foi um idoso de 71 anos, tabagista e com insuficiência renal. Ele estava no CTI do Hospital Geral desde o final do mês passado.

“Dessa forma, Caxias do Sul registra 246 óbitos, sendo 146 masculinos entre 28 e 97 anos e 100 femininos entre 33 e 97 anos”, detalhou a SMS.

(Marcello Campos)

