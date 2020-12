Rio Grande do Sul O governo do Estado coloca em leilão o trecho da rodovia entre Tabaí e Santa Maria

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Vencedor da concessão será conhecido na próxima sexta-feira. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

O governo gaúcho realizou nesta segunda-feira (14), na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, o leilão de concessão da rodovia estadual gaúcha RSC-287. No período das 10h às 14h, foram recebidos os envelopes das empresas e consórcios. Já a sessão pública de abertura das propostas teve realização no início da tarde.

O vencedor será conhecido na próxima sexta-feira (18), também em sessão na B3, a antiga Bovespa. O edital foi publicado em setembro e prevê duplicação dos 204,5 quilômetros da rodovia, entre os municípios de Tabaí e Santa Maria (em ambos os sentidos do tráfego), passando por Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. As obras na RSC-287 devem começar no segundo trimestre do ano que vem.

Praças de pedágio

Para custear a duplicação e as melhorias de segurança viária ao longo da rodovia, estão previstas a instalação de mais três praças de pedágio. Conforme o governo do Estado, o plano envolve os seguintes pontos:

– Quilômetro 47 (Tabaí);

– Quilômetro 168 (Paraíso do Sul);

– Quilômetro 214 (Santa Maria);

Além disso, contempla duas praças já existentes (quilômetros 86, em Venâncio Aires, e 131, em Candelária), administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

(Marcello Campos)

