"Mais uma prova de que estamos no rumo certo", diz Lula sobre o resultado do PIB do Brasil

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Lula também destacou que, segundo projeção do FMI, o Brasil se tornará a oitava maior economia do mundo Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta terça-feira (4) o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) do País, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). “Mais uma prova de que estamos no rumo certo”, declarou o petista.

Lula também destacou que, segundo projeção do FMI (Fundo Monetário Internacional), o Brasil se tornará a oitava maior economia do mundo.

“O PIB avançou no primeiro trimestre deste ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição, chegando ao oitavo PIB mundial”, disse o presidente.

A economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três meses anteriores. O setor de serviços puxou essa variação positiva, com elevação de 1,4%. A agropecuária cresceu 11,3%. Já a indústria registrou uma pequena variação negativa (-0,1%).

2024-06-04