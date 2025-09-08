Política Malafaia quer vetar bandeira dos Estados Unidos nos próximos atos: “Não achei legal”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

O pastor disse que o fato está sendo explorado pela esquerda nas redes sociais. Foto: Reprodução

Organizador dos atos pró-anistia no Dia da Independência, o pastor Silas Malafaia disse não concordar com a exibição da bandeira dos Estados Unidos, que foi estendida por bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (7).

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo afirmou que ficará atento para que a cena não se repita, porque o fato está sendo explorado pela esquerda nas redes sociais.

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo plano de golpe, o gesto dos manifestantes demonstra apoio às sanções do governo Donald Trump ao Brasil. As medidas incluem a aplicação de sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, cancelamento de vistos de autoridades brasileiras e a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

“No Dia da Independência, estender um bandeirão americano não achei legal. Se eles (manifestantes) querem estender alguma bandeira, a gente não impede. Mas, a partir de agora, eu vou ficar de olho para isso não desviar o foco”, disse Malafaia, argumentando que não houve aval da coordenação do ato.

O pastor afirmou que a bandeira dos Estados Unidos está sendo usada pelo PT para desviar a atenção do número de manifestantes nos atos da direita.

“Nossas manifestações foram grandiosas. O [ato do] PT foi um fiasco”, rebateu Malafaia, dizendo que a esquerda usou “bandeira com vermelho comunista”.

“Que moral eles têm pra falar de alguma coisa de bandeira americana? Não fomos nós, da coordenação, que fizemos”, reagiu o pastor.

Entenda

Uma bandeira dos Estados Unidos foi estendida por manifestantes durante o ato da direita pró-anistia realizado neste domingo (7), em São Paulo. A ação gerou repercussão imediata tanto entre integrantes da direita quanto da esquerda.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), criticou a atitude de explorar bandeiras de outros países no Dia da Independência do Brasil.

“Que ironia! Os que se dizem ‘patriotas’ carregam bandeiras dos EUA e de Israel em suas manifestações. Mas patriota de verdade é quem ergue a bandeira do Brasil, quem defende nossa soberania, nossa democracia e o direito do nosso povo decidir o próprio futuro”, afirmou.

“7 de setembro: Lula defende a soberania enquanto os atos bolsonaristas exaltam bandeira norte-americana e pedem para os EUA ‘salvarem’ o Brasil. Traidores”, escreveu o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ).

Por sua vez, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reproduziu a imagem em sua conta na plataforma X e disse ter visto um agradecimento ao presidente Donald Trump pelas sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes.

“Grande bandeira americana nas ruas do Brasil. Imagens de drone hoje, Dia da Independência do Brasil, em mais um protesto pela liberdade e contra Alexandre de Moraes. Uma grande bandeira dos EUA pode ser vista em agradecimento ao presidente Donald Trump”, escreveu.

2025-09-08