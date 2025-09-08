Terça-feira, 09 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Nunca fiz desvios na minha vida”, diz na CPI do INSS o ex-ministro da Previdência

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Carlos Lupi negou ter participado de qualquer irregularidade na Previdência.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Carlos Lupi negou ter participado de qualquer irregularidade na Previdência. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Em depoimento à CPI do INSS, o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) negou ter participado de qualquer irregularidade no órgão ou acobertado os desvios detectados nos descontos de aposentados e pensionistas. Fora da pasta desde maio, Lupi reforçou que espera ver os autores das fraudes presos.

O presidente do PDT é um dos principais alvos da CPI porque estava à frente do ministério quando o escândalo foi revelado. Foi sob sua gestão, nos anos de 2023 e 2024, que os descontos associativos se multiplicaram.

“Eu não tenho qualquer condenação do Poder Judiciário. Desvios, eu nunca fiz na minha vida. Não acobertei nada ou fui conivente. Espero que todos os servidores do INSS que foram coniventes com as fraudes sejam presos. Estou neste colegiado como colaborador, fui convidado e não convocado”, disse.

O depoimento dele é visto com temor por parte do governo. Ele se negou a participar de um treinamento para a sessão. A pessoas próximas, ele afirmou que via com tranquilidade sua participação na comissão. O perfil espontâneo do ex-ministro é considerado um fator imprevisível para seu desempenho. Outros membros do primeiro escalão já vêm sendo preparados internamente.

Ao deixar o ministério, no início de maio, Lupi saiu com certa mágoa pela forma como ocorreu seu desligamento. O ex-ministro pediu demissão quando a permanência ficou inviável após a eclosão do escândalo no INSS. Embora as investigações não citem Lupi, o entendimento no Planalto foi que prevaleceu a percepção na opinião pública de que ele não tomou providências para estancar os descontos. As apurações revelaram também uma demora nas ações do governo sobre o tema, mesmo após diversos alertas.

Em abril, ele admitiu que houve demora em tomar medidas para conter as fraudes, mas negou omissão de sua parte. Mais de uma vez, o ex-ministro já afirmou a pessoas próximas sentir descontentamento por não ter sido alertado por outras áreas do governo sobre o rombo dos descontos das associações.

Investigado pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU), o esquema que levou à demissão de Carlos Lupi pode ter desviado R$ 6,3 bilhões.

A fraude envolvia descontos mensais não autorizados em benefícios previdenciários, com entidades ligadas ao setor teriam forjado cadastros para validar as cobranças indevidas, sem ter capacidade para prestar serviços.

No período entre a operação e a saída da pasta, Lupi sofreu fritura no governo. Um dos seus apadrinhados, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do comando da instituição por causa da operação da PF.

Antes da revelação da fraude, a gestão de Lupi já enfrentava críticas dentro do governo Lula, em especial pelo fracasso da promessa de encerrar as filas das perícias do INSS.

A saída foi definida, no entanto, em meio à discussão — dentro e fora do governo — de que Lupi teria se omitido ao receber denúncias sobre desvios na Previdência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Em meio à tensão com o governo brasileiro, Estados Unidos concedem visto ao ministro da Fazenda
Malafaia quer vetar bandeira dos Estados Unidos nos próximos atos: “Não achei legal”
https://www.osul.com.br/nunca-fiz-desvios-na-minha-vida-diz-em-cpi-o-ex-presidente-do-inss/ “Nunca fiz desvios na minha vida”, diz na CPI do INSS o ex-ministro da Previdência 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe
Polícia Policial rodoviário federal que teria recebido propina e empresários são presos no Rio Grande do Sul
Mundo Israel distribui panfletos ordenando a saída de civis da Cidade de Gaza
Porto Alegre Vereadores de Porto Alegre discutem projeto que cria vale-livro para estudantes e servidores da educação
Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta terça-feira
Brasil Supremo vai julgar constitucionalidade de lei que regula compra de terras por estrangeiros
Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas
Futebol Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar o time na altitude
Futebol Bolívia x Brasil: onde assistir ao último jogo da Seleção nas Eliminatórias
Pode te interessar

Política Supremo retoma o julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado; acompanhe

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Política Bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista: como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas no 7 de Setembro

Política Roubalheira nas aposentadorias do INSS: CPI tem bate-boca entre lulistas e bolsonaristas