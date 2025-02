Flávio Pereira Manoel Gustavo Trindade assume a presidência do IDERS

Por Flavio Pereira | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Manoel Gustavo Trindade, novo presidente do IDERS para o biênio 2025/2026. Manoel Gustavo Trindade, novo presidente do IDERS para o biênio 2025/2026. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (IDERS) eu posse à sua nova diretoria, para o biênio 2025/2026. O presidente, Manoel Gustavo Trindade, assumiu a presidência ao lado do vice, Luciano Timm, e dos diretores Cristiana Gomes Ferreira, Amanda Rodrigues e Marcelo Berger.

No evento de posse, os convidados ainda assistiram à palestra de Guilherme Mendes Resende, economista, assessor especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-economista-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que organizou a obra coletiva “Decisões Judiciais e suas Consequências Econômicas e Sociais”, lançada na ocasião.

O IDERS

O Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, fundado em 2005, é uma organização sem fins lucrativos, de caráter estritamente científico, cujo fim é investigar temas jurídicos, políticos e econômicos através da metodologia interdisciplinar conhecida como Direito e Economia ou Análise Econômica do Direito. Para alcançar seus objetivos, o IDERS promove reuniões, eventos, congressos e publicações, reunindo pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Estabelece ainda parcerias com organizações nacionais e internacionais, de modo a divulgar e desenvolver o Direito e Economia no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/manoel-gustavo-trindade-assume-a-presidencia-do-iders/

Manoel Gustavo Trindade assume a presidência do IDERS

2025-02-28