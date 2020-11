Rio Grande do Sul Mapa preliminar com 21 regiões em bandeira vermelha no Rio Grande do Sul recebe 11 pedidos de reconsideração

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Depois de 11 rodadas recebendo menos de dez pedidos, o número voltou a ser significativo Foto: Governo RS/Divulgação Depois de 11 rodadas recebendo menos de dez pedidos, o número voltou a ser significativo. (Foto: Governo RS/Divulgação) Foto: Governo RS/Divulgação

O mapa totalmente vermelho desta 30ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul resultou no envio de 11 pedidos de reconsideração por parte de municípios e associações regionais. As regiões tiveram até as 6h deste domingo (29) para se manifestar.

Depois de 11 rodadas recebendo menos de dez pedidos, o número voltou a ser significativo. O aumento já havia sido percebido há duas rodadas, quando o mapa preliminar voltou a apresentar um maior número de regiões classificadas como de risco epidemiológico alto para o coronavírus.

Na sexta-feira (27), o governo do Estado divulgou o mapa preliminar que, pela primeira vez, trouxe todas as 21 regiões Covid em bandeira vermelha. Assim, todos os pedidos de reconsideração foram feitos por regiões em vermelho para que fiquem em bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo na tarde de segunda-feira (30). A vigência das novas bandeiras começa à 0h de terça-feira (1°/12) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (07).

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo.

Conforme a orientação do modelo, regiões em cogestão classificadas em bandeira vermelha podem adotar regras de bandeira laranja, e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, basta que enviem protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios. A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul