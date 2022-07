Porto Alegre Marcadas as datas dos júris dos acusados de matar o ex-secretário da Saúde de Porto Alegre Eliseu Santos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Eliseu Santos foi morto em fevereiro de 2010, no bairro Floresta Foto: Ivo Gonçalves/PMPA Eliseu Santos foi morto em fevereiro de 2010, no bairro Floresta. (Foto: Ivo Gonçalves/PMPA) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

Foram marcadas as datas de julgamento dos sete acusados da morte do ex- secretário da Saúde de Porto Alegre Eliseu Santos. O primeiro júri será o de Robinson Teixeira dos Santos, no dia 22 de setembro.

Jorge Renato Hordoff de Mello será julgado em 19 de outubro. Jonatas Pompeu Gomes e Marcelo Machado Pio serão julgados juntos, em 23 de novembro. Em 12 de dezembro, será a vez dos réus Cássio Medeiros de Abreu, Marco Antonio de Souza Bernardes e José Carlos Elmer Brack.

Todos os julgamentos estão previstos para iniciarem às 9h30min, no plenário de grandes júris, localizado no 2° andar do Foro Central I de Porto Alegre, conforme decisão do juiz Orlando Faccini Neto.

Caso

O crime ocorreu na noite de 26 de fevereiro de 2010, na rua Hoffmann, no bairro Floresta, em Porto Alegre, quando Eliseu Santos, então secretário municipal da Saúde, foi atingido em via pública por dois disparos de arma de fogo.

Na ocasião, ele estava acompanhado da mulher e da filha. Os três haviam saído de um culto religioso. Os atiradores se aproximaram em um Vectra.

A Polícia Civil concluiu que o crime se tratava de latrocínio. Já o Ministério Público aponta homicídio por vingança relacionado a um esquema de corrupção descoberto pelo ex-secretário. Na Justiça, prevaleceu a tese do Ministério Público.

