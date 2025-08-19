Expointer Marcher Brasil leva soluções de armazenagem móvel à Expointer 2025 e reforça protagonismo no agro gaúcho

19 de agosto de 2025

Foto: Expointer/Divulgação

A Expointer 2025 acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana, e volta a reunir as principais marcas do agronegócio nacional. Entre elas, a Marcher Brasil, indústria gaúcha especializada em soluções para armazenagem móvel de grãos e silagem em silos-bolsa, segmento no qual a empresa se consolidou como referência tecnológica.

Fundada em 2004 e com sede em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Marcher desenvolve e fabrica máquinas voltadas ao embolsamento e à extração de grãos. A companhia mantém sua base industrial e administrativa na Avenida dos Funcionários, 745, Gravataí (RS), endereço informado em canais oficiais e bases públicas.

A presença da Marcher na Expointer é histórica e marcada por lançamentos. Em 2021, a empresa apresentou uma nova versão da embolsadora INGRAIN60 com esteira lateral, voltada a otimizar o processo de armazenamento de silagem e grãos úmidos, fruto de investimentos em P&D e ampliação fabril em Gravataí. O anúncio destacou, à época, a estratégia de ouvir produtores e customizar soluções para realidades distintas, especialmente de pequeno e médio porte.

No ano seguinte, 2022, a marca ampliou o portfólio com a extratora OUTGRAIN211, equipamento concebido para retirar grãos de silos-bolsa com produtividade de até 100 t/h, operação compacta e perdas próximas de zero. O modelo chegou para complementar a linha que já incluía a OUTGRAIN215 (até 180 t/h) e a OUTGRAIN220 (até 300 t/h), endereçando a demanda por maior capacidade e velocidade na fazenda.

O histórico de inovação da Marcher é reconhecido por premiações do setor. Em 2016, a OUTGRAIN215 recebeu o Troféu Ouro na categoria Agricultura de Escala do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, que avalia desempenho e satisfação de usuários em máquinas e equipamentos agrícolas na América do Sul. A distinção sublinhou atributos como robustez, praticidade e baixo custo operacional, fatores relevantes para a logística de armazenamento nas propriedades e cooperativas.

Além da trajetória na feira, a empresa tem dado passos recentes para ampliar capilaridade e serviço ao produtor. Em fevereiro de 2025, inaugurou filial e centro de distribuição em Cuiabá (MT), movimento que aproxima a marca dos grandes polos agrícolas do Centro-Oeste e reforça sua estratégia de atendimento ágil com portfólio completo de embolsadoras (linha Ingrain) e extratoras (linha Outgrain).

A participação da Marcher na Expointer se alinha ao momento da feira, considerada um dos maiores palcos de negócios, tecnologia e genética animal do continente. Em 2025, o evento mantém a tradição de reunir milhares de animais, intensa programação técnica e forte presença da cadeia de máquinas e implementos, com condições comerciais e lançamentos que definem tendências para a próxima safra.

No estande, produtores costumam encontrar soluções que atacam um dos gargalos históricos do campo: armazenagem adequada, flexível e economicamente viável. O sistema de silo-bolsa, com o qual a Marcher atua desde sua fundação, permite ao agricultor estocar a produção na própria fazenda, reduzir custos logísticos, preservar qualidade e ganhar margem ao escolher o melhor momento de venda — benefícios reiterados nos materiais técnicos e comunicados divulgados junto aos lançamentos da linha Outgrain/Ingrain.

A Marcher também integra, de forma recorrente, as listas oficiais de expositores da Expointer, na área de máquinas e equipamentos, reforçando o vínculo com o público do Sul e a proximidade com sua fábrica em Gravataí. Em 2024 e 2023, por exemplo, Marcher Brasil Agroindustrial S.A. constou entre os expositores do parque.

Com base nesse histórico e na agenda de inovação contínua, a expectativa é que a presença da Marcher na 48ª Expointer consolide novas relações comerciais e leve ao produtor tecnologias ajustadas à realidade de cada propriedade — da silagem de alto desempenho ao manuseio seguro e eficiente de grãos.

Para o visitante, o estande oferece a oportunidade de ver equipamentos de perto, esclarecer dúvidas técnicas e conhecer práticas de uso que elevam produtividade no pós-colheita. Em um ano em que a feira reafirma seu papel como vitrine do agro brasileiro, a Marcher chega novamente a Esteio com o credencial de quem transforma demandas de campo em soluções industriais com DNA gaúcho.

