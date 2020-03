Porto Alegre Marchezan debate ações de prevenção ao coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Encontro reuniu Marchezan, reitores e coordenadores do Pacto Alegre e Aliança pela Inovação. Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior recebeu, nesta segunda-feira (16), representantes de entidades setoriais para orientar e debater ações integradas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). Os reitores da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Padre Marcelo de Aquino; da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do RS), Irmão Evilázio Teixeira; e da UFRGS (Universidade Federal do RS), Rui Vicente Oppermann, estiveram no Paço Municipal acompanhados dos coordenadores do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e do coordenador da Aliança pela Inovação, Jorge Audy, para tratar das iniciativas para conter a proliferação do vírus. Durante todo o dia, Marchezan teve agenda voltada à definição de medidas para o combate à pandemia.

“Acreditamos que ações conjuntas são a melhor forma de enfrentar o coronavírus. Estamos trabalhando e tomando as medidas para proteger a vida dos porto-alegrenses”, afirma o prefeito. Já no início da tarde, a reunião foi com responsáveis pelas escolas comunitárias e prestadoras de serviços contratualizados. As orientações aos prestadores de serviços serão oficializadas em comunicado a cada entidade.

Além das áreas de educação e assistência social, Marchezan se encontrou com o presidente da Câmara Municipal, vereador Reginaldo Pujol, na qual reiterou a importância da análise do Legislativo de medidas em tramitação, como a contratação de profissionais para operação inverno e o pacote de mobilidade que tem impacto na tarifa de ônibus da Capital.

Representantes do transporte público também estiveram no gabinete e se comprometeram a reforçar a higienização nos ônibus, lotações, táxis veículos de aplicativos. A Associação dos Transportadores de Passageiros e Associação de Transporte Metropolitano, juntamente com a Carris, farão a higienização dos ônibus ao longo do dia. Os taxistas solicitaram ainda à prefeitura material de divulgação para orientar os passageiros.

Produtores culturais alinharam com o prefeito a melhor forma de conduzir o entretenimento da Capital em meio às ações de combate e prevenção ao coronavírus. Eles entenderam a preocupação do Executivo e dispuseram a cancelar os eventos seguindo o que será determinado em decreto municipal.

