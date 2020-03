Rio Grande do Sul Governador alinha medidas contra coronavírus com chefes de Poderes

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Leite apresentou a minuta do decreto que determina a suspensão das aulas na rede estadual, entre outras medidas. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Leite apresentou a minuta do decreto que determina a suspensão das aulas na rede estadual, entre outras medidas. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Após divulgar novas medidas para conter a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (16), o governador Eduardo Leite se reuniu com chefes de outros Poderes para alinhar as ações. Para terça-feira (17), está prevista uma nova reunião, incluindo entidades e federações de diferentes esferas, para ampliar a rede gaúcha de prevenção.

Além de dados e estudos que estão sendo realizados pelo Executivo, foi apresentada aos chefes de Poderes a minuta do decreto que determina a suspensão das aulas na rede estadual a partir de quinta-feira (19) e recomenda cancelar eventos com mais de cem pessoas e o teletrabalho para servidores do grupo de risco, entre outras medidas. O documento deve ser publicado até terça-feira (17) no DOE (Diário Oficial do Estado) e deve embasar ações a serem tomadas pelos demais Poderes.

“Não há como evitar que casos do novo vírus ocorram no nosso Estado. Portanto, nosso objetivo é fazer com que os casos se dispersem no tempo para que tenhamos capacidade de atender aqueles que tiverem necessidade”, salientou Leite no encontro, que ocorreu no gabinete do Palácio Piratini.

Estiveram presentes o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior; a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos; o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo; o procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen; o defensor público-geral do Estado, Cristiano Vieira Heerdt; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Estilac Xavier; e o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ney Wiedemann Neto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário