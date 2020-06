Porto Alegre Por causa do coronavírus, o prefeito de Porto Alegre deve aumentar o rigor das restrições para a Capital

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Marchezan participou de live com o governador nesta segunda. Foto: Jefferson Bernardes

O prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior deve aumentar o rigor das restrições para a Capital. Algumas das medidas já puderam ser antecipadas durante a live da qual participou junto com o governador Eduardo Leite, nesta segunda-feira (22), quando ambos abordaram o aumento de casos nas UTIs (unidades de terapia intensiva). No início da noite de domingo (21), dos 647 leitos de UTI, 507 (78,3%) estavam ocupados e 102 (20%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Ao vivo a convite do governador @EduardoLeite_ para anunciar que nos próximos dias teremos que restringir ainda mais a circulação de pessoas na cidade devido ao avanço na ocupação de leitos de UTI. Acompanhe: https://t.co/bvaiOFWKAx pic.twitter.com/xdxiuPUqJU — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) June 22, 2020

Marchezan explicou que houve aumento considerável da demanda por UTI em Porto Alegre, e que a meta é evitar que alguém fique sem atendimento e venha a óbito por falta desse tipo de leito.

“Na semana passada eram 75 leitos de UTI ocupados e hoje já são 100 leitos”, explicou o prefeito. “A característica mais perigosa desta pandemia é justamente esse crescimento exponencial”, resumiu.

Segundo o prefeito, todos os países no mundo que apostaram que iam controlar o coronavírus pela estrutura tiveram que voltar atrás e buscar a metodologia pelo distanciamento. “Infelizmente repercute na restrição e nas atividades econômicas”, completou.

Ainda de acordo com Marchezan, em breve haverá mais novidades sobre leitos na Santa Casa e Hospital de Clínicas, e nesta segunda o Hospital Conceição abriu 16 novos leitos.

Na live, questionado sobre as diferenças entre as determinações do Estado e de Porto Alegre, o governador Eduardo Leite disse que os municípios poderão ter maior autonomia em certos setores, como nos serviços municipais, mantendo restrições e com critérios.

No caso dos restaurantes, assim como do comércio, não haverá possibilidade de flexibilizar com os municípios, devendo permanecer fechados. Os restaurantes poderão apenas trabalhar com tele-entrega ou take away – anteriormente Porto Alegre iria liberar a atividade com atendimento ao público até às 17h.

No caso dos clubes de futebol, o governador adiantou onde houver atendimento individualizado poderão ser realizadas atividades, assim como nas academias. Ou seja, estão liberados os treinos dos clubes de futebol.

Segundo Marchezan, a atualização completa com todas as novas restrições estará em novo decreto.

A prefeitura atualizou, nesta segunda, os números do coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), até as 23h30 o total de óbitos na Capital era de 68 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 153 novos casos de pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas. No acumulado, são 2.927 confirmados e 6.068 em investigação.

