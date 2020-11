Inter Marcos Guilherme projeta partida contra o Santos e destaca união do grupo: “É um diferencial nosso”

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

O atacante esteve em campo na última quarta-feira, na derrota colorada para o América-MG Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O colorado entra em campo neste sábado (14), às 16h30, para encarar o Santos e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Este será a segunda partida que a equipe terá a sua frente o técnico Abel Braga. Na estreia, perdeu para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória em cima do Peixe pode aliviar o ambiente colorado, estremecido desde a saída de Eduardo Coudet. Para reverter essa situação, o comandante poderá contar com seu elenco, que se diz unido em busca do título brasileiro.

“O grupo sempre foi muito forte e a união é um diferencial nosso. Independente de quem joga ou não, o ambiente é muito bom. Acho que pelo ambiente estamos conseguindo seguir forte nas competições, mas não podemos deixar cair. Estamos na reta faltando alguns meses para terminar a temporada, mas temos que seguir fortes pra sermos campeões”, destacou o atacante Marcos Guilherme.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, o camisa 23, titular na última quarta-feira (11), projetou a partida deste sábado contra o Peixe: “É mais uma final contra um adversário muito difícil, apesar do desfalques que ele tem. É um jogo difícil na casa deles, mas somos líderes do Campeonato. Temos que manter nosso foco e retornar aos caminhos da vitórias“. Mesmo líder, o Inter está há três jogos sem vencer no campeonato de pontos corridos.

Contra o América-MG, Abel teve apenas 15 minutos de treino com a equipe antes da partida. Agora, conseguiu trabalhar dois dias e vai em busca da sua primeira vitória sob o comando do velho conhecido. Segundo Marcos Guilherme, apesar dos últimos acontecimentos, o foco não sai da partida contra o Peixe: “Temos que acertar alguns detalhes que já conversamos no treinamento e após a partida. Alguns erros são evitáveis, mas agora é foco total no jogo. Nos preparamos bem no treino para amanhã fazermos um bom papel“, disse.

Inter e Santos se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, em Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colorado é o líder da competição com 36 pontos, enquanto a equipe paulista é a sétima colocada na tabela, com 31.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

