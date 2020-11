Esporte Ex-Inter, Eduardo Coudet é anunciado como novo técnico do Celta de Vigo

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 12 de novembro de 2020

O técnico Eduardo Coudet foi anunciado pelo Celta de Vigo, da Espanha, nessa quinta-feira (12). Na última segunda-feira (9), o técnico pediu demissão do comando técnico do Inter para fechar contrato com a equipe espanhola, que já vinha sondando o argentino.

Conforme divulgado pelo Celta em nota oficial, Coudet assinou contrato até junho de 2022. Sua apresentação deve ocorrer nos próximos dias.

O interesse do Celta pelo já se dava desde o início de 2020. O clube espanhol havia tentado a contratação do técnico, que não sucedeu, mas voltou à carga em busca de um substituto para Oscar García, demitido na segunda-feira.

Atualmente, O Celta ocupa a 17ª colocação do Campeonato Espanhol, uma acima da zona de rebaixamento.

Já o colorado, foi deixado por Eduardo Coudet, na liderança do Brasileirão e classificado para as oitavas de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Na temporada teve 46 jogos, somou 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 61,5%. Disputou seis clássicos Gre-Nal, com quatro derrotas e dois empates.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

