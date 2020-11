Esporte Guilherme Guedes se recupera de lesão mas deve atuar no Brasileirão de Aspirantes antes de volta ao Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Lateral teve uma lesão na partida contra o Novo Hamburgo, no dia 2 de agosto. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Fora dos campos desde agosto, em função de uma lesão muscular de grau três na coxa esquerda, Guilherme Guedes deve ter um retorno gradual a equipe principal do Grêmio. O lateral-esquerdo ira disputar o Brasileirão de Aspirantes para ganhar ritmo de jogo antes de voltar à disposição do técnico Renato Portaluppi.

O jogador já deve estar em campo na partida contra o Bragantino, na próxima quinta-feira, no CT Hélio Dourado. Após a vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 1, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato falou sobre a situação do jovem e o tempo para sua disponibilidade.

”O Guedes vem se recuperando bem da lesão dele. Provavelmente na próxima semana, se tiver jogo em casa da base, a gente vai começar a colocá-lo para jogar para readquirir ritmo. Tenho conversado todos os dias, vou falar na volta, é importante para ele como tenho feito com outros jogadores.”, disse.

Guilherme não atua desde o dia 2 de agosto, na vitória de 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo, pela semi-final do segundo turno do Gauchão. Na ocasião, sofreu a lesão e se manteve afastado. Até então, havia feito poucos trabalhos com bola regularmente, mas ainda não havia sido relacionado pelo técnico Renato Portaluppi. Ademais, Cortez e Diogo Barbosa vem se revezando na posição.

Na semana passada, o lateral teve seu contrato extendido com o Grêmio, até 2024. Em 2020, tem cinco partidas disputadas com o grupo principal e uma com o time de transição (sub-23), pela Recopa Gaúcha, na abertura da temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

