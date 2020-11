Grêmio Equipe tricolor passa por reavaliação e alguns jogadores devem ser poupados contra o Ceará

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Pepê será reavaliado para saber se possui condições de entrar em campo Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 13 de novembro de 2020

O Grêmio treina na tarde desta sexta-feira (13), às 15h30min, no CT Luiz Carvalho, para fechar os trabalhos antes de encarar Ceará neste sábado (14). Na Arena, às 19h, o tricolor encara a equipe de Guto Ferreira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando se aproximar ainda mais do G-6, Renato Portaluppi dependerá da fisiologia do clube para fechar o time titular. Os jogadores serão reavaliados e a tendência é que alguns sejam poupados pelo desgaste físico.

Na defesa, Vanderlei pode ser preservado, abrindo espaço mais uma vez para Paulo Victor. Assim também pode acontecer com com Geromel. O capitão pode ficar no banco de reservas para descansar. Nas laterais, Orejuela, que está na seleção colombiana, é baixa e Victor Ferraz seguirá no time. Na esquerda, Diogo Barbosa pode aparecer.

No meio, a dúvida fica na presença de Matheus Henrique, que pode ser poupado, ou Darlan. Jean Pyerre, novo camisa 10, foi titular nos últimos dois jogos e existe a chance de preservação, já que o meia vem de um período de recuperação de lesões musculares. Se isso acontecer, Isaque deve ganhar uma chance.

Outro nome importante da equipe que deve ser poupado é Pepê. Titular absoluto na equipe gremista, o jovem esteve em campo nas últimas 15 partidas e, antes do jogo contra o Cuiabá, precisou passar por um exame. A mesma coisa deve acontecer nesta sexta-feira (13). Pepê será reavaliado para saber se possui condições de entrar em campo mais uma vez. Caso não jogue, Luiz Fernando assume a posição. Ainda no ataque, Ferreira deve ganhar a chance com a ausência de Alisson. A dúvida entre os “Diegos” também existe. Renato pode optar por poupar Diego Souza e tornar Churín titular mais uma vez.

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (14), às 19h, na Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor é o oitavo colorado com 30 pontos, enquanto o Ceará é o 13º, com 24.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio