19 de março de 2020

A pandemia de coronavírus está mudando os planos de diversos famosos ao redor de todo o mundo. Alguns optaram por fazer programações online para incluir os fãs e outros, planejam passar mais tempo desconectados.

E houve ainda quem precisasse alterar os planos de subir ao altar: foi o que aconteceu Mariana Rios e o noivo, Lucas Kalil. “Entendo que estamos todos muito frágeis passando por esse momento. Depois de tantas mudanças o desejo é que o casamento seja feito no final desse ano, mas ainda não podemos confirmar uma nada. É preciso esperar tudo isso passar”, afirmou.

Inicialmente, Mariana e o empresário Lucas Kalil queriam fazer um casamento mais íntimo na Suíça e outra festa em Araxá, cidade natal dela em Minas Gerais – estado no qual Lucas Lucco também planeja se casar com a noiva, Lorena Carvalho.

O casal conheceu a cidade de Saint Moritz e retornar lá com amigos e familiares em julho deste ano. “Voltamos então no começo de 2020 com nossa assessora do casamento, Babi Leite, para organizar então a festa em St. Moritz. A data já estava marcada para julho e tudo reservado na cidade. Convidamos também nossos familiares para a benção religiosa e um almoço em Araxá que estava marcado para dia 30 de março agora. Com a notícia do coronavírus mudamos tudo. Cancelamos St. Moritz infelizmente, e adiamos para final do ano, ainda sem data definida, o casamento em Araxá”, escreveu.

Agora, a mineira planeja subir ao altar antes de 2021. “Será no final do ano, em Araxá, cidade onde eu nasci e onde vive até hoje toda minha família. Ainda estamos definindo a data. O casamento será para 400 pessoas e como sou espírita pela doutrina Kardecista teremos uma benção. Faremos o civil também no mesmo dia em uma única cerimônia”, completou a artista.

