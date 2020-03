Celebridades Alinne Moraes rebate críticas por quarentena: “Hoje, sou privilegiada”

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Atriz também relembrou a infância e as dificuldades que enfrentou

Alinne Moraes compartilhou com os seguidores uma publicação de Maisa Silva sobre a quarentena voluntária. Isolada em casa para evitar a transmissão do coronavírus, a atriz destacou a importância de evitar aglomerações.

“Bora limpar a privada, varrer, cozinhar, cuidar dos filhos e ficar em casa”, sugeriu. Em seguida, Alinne voltou na internet e rebateu algumas críticas que recebeu. “Preguiça da galera que diz no meu Insta: ‘vai lavar roupa, fácil dizer aí do seu condomínio, nunca andou de ônibus’. Hoje, sou privilegiada, sim!”, falou.

Alinne também relembrou a infância e as dificuldades que enfrentou. “Olha só, tenho essa cara bonitinha, mas sou filha de mãe solteira, era pobre, fazia da borracha miolo de pão [para quem não sabe, funciona bem pra apagar]. Comi muita farinha em cima do macarrão porque não tinha queijo. Saí de casa aos 12 anos para trabalhar e dar uma vida melhor pra minha mãe e minha avó, que me criaram com esforço. Troquei muita ficha de ônibus por bala enquanto andava sozinha aos 8 anos até a escola”, comentou.

Alinne falou ainda sobre o pai, que só conheceu quando já era famosa. “Hoje sou privilegiada, sim, mas continuo com o pensamento de ‘pobre’. Só conheci meu pai e parte da minha história quando fiquei famosa na TV Globo. E ai de você se tentar tirar uma vassoura da minha mão! Sei varrer muito bem! Talvez você não saiba, porque nunca aceitei um ‘Arquivo Confidencial’. Preguiça!!”, concluiu a artista.

