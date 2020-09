Celebridades Marina Ruy Barbosa compartilha novo ensaio: “Pontinho no deserto”

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz ainda respondeu seguidor sobre "não saber escolher" foto Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Marina Ruy Barbosa fez um novo ensaio fotográfico. A atriz compartilhou nesta sexta-feira (04) uma sequência de cliques em que aparece deslumbrante de lingerie em meio a dunas. Na legenda, ela brinca sobre ser o destaque na imensidão de areia.

“Um pontinho no meio do deserto”, escreveu ela, mostrando ainda parte dos bastidores do ensaio, em que aparece de robe branco.

Nos comentários, um seguidor afirmou que a escolha que a atriz fez para a capa do post, em que aparece bem distante, é ruim. Marina, então, respondeu: “Já tem muito eu no feed. Um respiro azul vai bem, ou não?”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades