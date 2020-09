Magazine Naomi Campbell é processada por ex por nunca ter devolvido empréstimo, diz site

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Top ainda estaria se recusando a devolver a ele objetos de valor Foto: Reprodução Top ainda estaria se recusando a devolver a ele objetos de valor. (Foto: reprodução) Foto: Reprodução

A top Naomi Campbell está sendo processada pelo ex-namorado, o bilionário russo Vladislav Doronin, com quem namorou de 2008 a 2013. De acordo com o TMZ, ele emprestou uma quantia – cujo valor não foi revelado – à então namorada, que nunca teria pagado a dívida.

Vladislav afirma que Naomi se recusa a pagar a dívida e ainda estaria com alguns itens valiosos que seriam dele. Nos documentos obtidos pelo TMZ, apenas os objetos pessoais somam cerca de 3 milhões de dólares (mais de 26,5 milhões de reais).

Nos cinco anos em que ficaram juntos, o casal ostentava uma vida de luxo, com direito a viagens de iate e até uma mansão no formato do mitológico Olho de Hórus, que fica em uma ilha na Turquia.

O TMZ tentou contato com a assessoria de Naomi Campbell mas, até o momento, não teve retorno para a top se manifestar sobre o assunto.

