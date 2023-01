Política Marina Silva diz que sua prioridade como titular do Meio Ambiente é o acordo entre União Europeia e Mercosul

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Marina diz que "políticas ambientais serão implementadas, e não revogadas". (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nessa segunda-feira (2) que pretende ajudar a resolver os problemas que estão interferindo na conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Anunciado em 2019, o acordo comercial ainda não saiu do papel pois não foi referendado por todos os países do bloco europeu.

A demora na ratificação decorre, entre outros pontos, da deterioração do meio ambiente, principalmente da Amazônia, durante o governo Jair Bolsonaro – questão vista com atenção por países europeus.

O tema é tratado como prioridade pelo novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Minha tarefa mais importante é ajudar a resolver os problemas que fazem com que a União Europeia tenha não aprovado a finalização do acordo. E eles têm a sensibilidade que não é algo que se resolva da noite para o dia”, declarou Marina Silva.

A negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia levou mais de 20 anos para ser concretizada e marcará, se finalizado, o fim do isolamento do Mercosul, avaliaram analistas. O tratado é o mais ambicioso já feito pelo grupo de países sul-americanos.

Em 2019, o Ministério da Economia avaliou que o acordo para a área de livre comércio entre os países do Mercosul e da União Europeia representaria um aumento do PIB brasileiro de US$ 87,5 bilhões em 15 anos.

Símbolo internacional na luta pelo meio ambiente, a nova ministra afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva implementará, de fato, as políticas ambientais.

Há expectativa de que a nova ministra do Meio Ambiente integre a comitiva do governo brasileiro que participará do Fórum Econômico Mundial, que é realizado todo ano em Davos, na Suíça.

“As políticas ambientais serão implementadas, e não revogadas como fez Bolsonaro, ou não abandonadas e destruídas como fez o Bolsonaro”, afirmou Marina Silva.

Ataque

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva foi defendida por clientes de um restaurante em Brasília (DF), após ser alvo de xingamentos de uma mulher. Marina estava no local, quando uma cliente começou a ofendê-la de maneira exaltada e perguntou se a ministra não tinha vergonha de trabalhar com um ladrão, referindo-se ao presidente Lula.

Os presentes saíram em defesa da ministra com aplausos e gritos de “respeita a Marina, respeita o Lula” e “viva Marina”. Também houve falas de “viva a democracia, viva o amor, viva a tolerância”. Diante dos ataques, Marina Silva fez um gesto de coração com as mãos e olhou para a mulher que a agredia. Ela contou que tentou conversar com a mulher, mas disse que ela não aceitou o diálogo. A percepção da ministra é que a mulher se sentiu surpresa com a reação dos presentes, pois avaliava que teria apoio de outros clientes. A mulher foi retirada do local em meio a aplausos. Serena, Marina ficou atenta para ver se o procedimento ocorria sem resvalar para violência. A ministra elogiou a conduta do funcionário.

