Mark Zuckerberg deixa lista dos 10 mais ricos do mundo após perder 70 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2022

Pela primeira vez na história, a empresa perdeu usuários em suas redes sociais. Foto: Reprodução Pela primeira vez na história, a empresa perdeu usuários em suas redes sociais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta semana, o CEO e fundador do Meta, Mark Zuckerberg despencou 14 posições na lista das pessoas mais ricas do mundo, segundo levantamento do Índice de Bilionários da Bloomberg.

Agora, Mark ocupa a 20ª posição da lista das pessoas mais ricas do mundo, com patrimônio líquido total de US$ 55,3 bilhões. Com o declínio acentuado no preço das ações da Meta, o empresário perdeu US$ 70,2 bilhões no acumulado do ano.

Importante destacar que, em razão da desaceleração da economia, no ano passado as ações do setor de tecnologia perderam muito valor. No entanto, a riqueza em papel de muitas big techs está ligada às enormes participações que eles ainda detêm nas empresas que fundaram.

Nesse contexto, a fortuna de Zuckerberg alcançou o pico de cerca de US$ 140 bilhões em setembro de 2021. Em outubro do ano passado, o empresário anunciou o rebranding do Facebook como Meta para destacar sua mudança direcionada ao “metaverso”.

Desse modo, a riqueza do CEO da Meta começou a declinar. No ano seguinte, em fevereiro, as ações da companhia chegaram a desvalorizar 23%, após gastos inesperados levarem a um declínio no lucro do quarto trimestre.

Novo foco

No início do ano, a Meta foi duramente atingida pelo seu novo foco. Pela primeira vez na história, a empresa perdeu usuários em suas redes sociais e chegou a registrar perda de US$ 252 bilhões na sua avaliação em um único dia. Agora, a empresa vale cerca de US$ 600 bilhões a menos, em comparação ao mesmo período do ano passado – quando a meta alcançou a avaliação de US$ 1 trilhão.

Por enquanto, a Reality Labs, divisão de realidade virtual, vem acumulando prejuízos. Já são três trimestres seguidos com perda de US$ 3 bilhões em cada um deles. Nem mesmo a peregrinação de Zuckerberg entre veículos de mídia para vender o conceito parece ter convencido as pessoas sobre o futuro projetado pelo executivo.

Gravidez

Zuckerberg anunciou na quarta-feira (21), que ele e a mulher, a médica Priscilla Chan, de 37, estão esperando a terceiro filha. O executivo, CEO da Meta, conglomerado de tecnologia que inclui o Facebook, Instagram, WhatsApp e outras plataformas, compartilhou a novidade em suas redes sociais, com uma foto em que o casal aparece sorridente.

“Muito amor. Feliz por dividir que Max e August vão ter uma nova irmãzinha no próximo ano!”, disse o executivo, que na imagem está com a mão na barriguinha de Priscilla.

Os dois se conheceram na Universidade de Harvard e começaram a namorar em 2003. Maxima, filha mais velha do casal, tem 7 anos, e a caçula, August, 5 anos. O casal já falou abertamente sobre os vários abortos espontâneos que Priscilla sofreu.

