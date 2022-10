Tecnologia Mark Zuckerberg perdeu 100 bilhões de dólares em pouco mais de um ano

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Aos 38 anos, Zuckerberg ainda detém cerca de 13% da Meta. Foto: Reprodução

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, acumula perdas bilionárias no último ano com a desvalorização da Meta, empresa controladora de seu conglomerado de tecnologia.

Do pico de sua fortuna em setembro de 2021 ao momento atual, o recuo de seu patrimônio passa de 73%. Em setembro de 2021, Zuckerberg tinha um patrimônio de US$ 141 bilhões. Nesta quinta-feira (27), o empresário acumula US$ 36,8 bilhões – são US$ 104,2 bilhões a menos em 411 dias.

Depois de chegar à quarta posição nas listas de bilionários, o empresário é, atualmente, a 29ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes.

Nos últimos dois dias, as ações da empresa caíram mais que 25% com os resultados ruins reportados pelo balanço do terceiro trimestre. O lucro da Meta caiu pela metade no período e ficou em US$ 4,4 bilhões, o que representa uma queda de 52% em relação ao mesmo período de 2021.

A receita da Meta foi de US$ 27,7 bilhões no período, marcando uma queda de 4% que já era prevista pelo mercado. Aos 38 anos, Zuckerberg ainda detém cerca de 13% da Meta.

Os números foram divulgados em um contexto de estagnação do número de usuários e redução da receita da companhia com publicidade. Com o anúncio, as ações do grupo caíam mais de 12% em Wall Street nas negociações eletrônicas pós-fechamento desta quinta.

Citado em comunicado, Mark Zuckerberg, presidente-executivo da Meta, reconheceu que a empresa enfrenta “desafios a curto prazo sobre a receita”, mas assegurou que os fundamentos estão “no lugar para voltar a um crescimento mais forte”.

“Já passamos por alguns desses ciclos antes e estou bastante confiante de que isso está indo em uma boa direção”, disse Zuckerberg em uma ligação com analistas após a publicação do relatório.

Ele acrescentou: “E enquanto continuamos a navegar em algumas dinâmicas desafiadoras – uma macroeconomia volátil, concorrência crescente, perda de sinais de anúncios e custos crescentes de nossos investimentos de longo prazo – devo dizer que nossas tendências de produtos parecem melhores do que vejo alguns dos comentários que eu vi sugerem”.

Há um ano, o Facebook se converteu em Meta e projetava um futuro glorioso do metaverso, universo paralelo anunciado como o futuro da internet.

Assim como a Alphabet (Google), a Meta sofre com a inflação e o aumento das taxas de juros, o que leva muitos anunciantes a revisar seu orçamento de marketing para baixo.

