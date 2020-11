Brasil “Mas já acabaram as eleições americanas”, ironiza Bolsonaro em conversa com apoiadores

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Aliado do presidente Donald Trump, derrotado no pleito, Bolsonaro tem relutado em reconhecer a vitória de Biden. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Em silêncio sobre as eleições americanas desde que a vitória do democrata Joe Biden foi projetada, no último sábado (7), o presidente Jair Bolsonaro questionou nesta quinta-feira (12) em uma conversa com apoiadores se o pleito já acabou, com um sorriso no rosto. Aliado do presidente Donald Trump, derrotado pelo democrata, Bolsonaro tem relutado em reconhecer a vitória de Biden, ao contrário da grande maioria dos líderes mundiais.

Bolsonaro conversava com simpatizantes na chegada ao Palácio da Alvorada, pela tarde, quando uma mulher disse que enviaria a foto que tirou com ele antes de sua viagem a Miami (EUA), no início do ano. O presidente então perguntou se ela estava “acompanhando as eleições lá” e qual era sua opinião sobre elas. A apoiadora então disse que torcia por Trump e tinha achado o resultado uma tristeza.

“Mas já acabaram as eleições?”, questionou de volta Bolsonaro, rindo.

Biden teve a vitória projetada na tarde de sábado ao conquistar 279 delegados ao Colégio Eleitoral; nove a mais do que o mínimo necessário. O presidente Donald Trump, por sua vez, conseguiu 217 até agora. A disputa segue aberta em três Estados: Carolina do Norte, Arizona e Geórgia — nesses dois últimos, porém, a expectativa é que Biden vença e conquiste mais 27 delegados. Na votação popular, o democrata obteve 77,7 milhões, ou 50,7% do total, ante 72,4 milhões, ou 47,6%, do republicano.

Apesar disso, Trump ainda não reconheceu o resultado da eleição. O presidente declarou vitória prematuramente, muito antes da contagem dos votos, e se queixou repetidamente, sem provas, de que foi vítima de fraude eleitoral generalizada.

Na última terça-feira (10), Bolsonaro fez uma menção indireta ao Biden, sem citá-lo nominalmente, e disse que diplomacia não é suficiente para “fazer frente a tudo isso”. Para Bolsonaro, é necessário ter pólvora, ainda que não seja usada. Ele lembrou que “um grande candidato a chefe de Estado” disse recentemente que iria impor barreiras comerciais contra o Brasil se ele não apagar o fogo na Amazônia. A fala de Bolsonaro sobre o poderio bélico brasileiro gerou memes nas redes sociais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também reagiu no Twitter à fala do presidente da República. “Entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no País, uma economia frágil e um Estado às escuras. Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal. E a todos os parentes e amigos de vítimas da covid-19 a nossa solidariedade”, escreveu ele em duas postagens no Twitter.

