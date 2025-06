Porto Alegre Massa de ar polar traz frio intenso e ventos fortes a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

As mínimas devem ficar em torno dos 4ºC, e a sensação térmica será ainda mais baixa devido a rajadas de vento que podem superar os 80 km/h Foto: Reprodução As mínimas devem ficar em torno dos 4ºC, e a sensação térmica será ainda mais baixa devido a rajadas de vento que podem superar os 80 km/h.. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu, nesta segunda-feira (23), um alerta para a chegada de uma forte massa de ar polar que deve baixar as temperaturas entre a tarde desta segunda-feira e a quinta-feira (26), na cidade. As mínimas devem ficar em torno dos 4ºC, e a sensação térmica será ainda mais baixa devido a rajadas de vento que podem superar os 80 km/h.

Nesta segunda-feira, a mínima será registrada no período da noite, com 6°C. Na terça-feira (24), o tempo permanece firme e com predomínio de sol, mas as temperaturas continuam baixas, com mínima de 4°C e máxima de apenas 11°C. As rajadas de vento podem persistir durante a manhã, superando os 80 km/h em alguns pontos da cidade.

A quarta-feira (25), será de tempo firme e sol em todas as regiões. A nebulosidade retorna apenas à noite. As temperaturas variam entre 4°C e 14°C e os ventos, mais fracos, sopram de norte com intensidade de 4 km/h. Já na quinta-feira (26), pode ocorrer chuva fraca, com temperatura entre 10ºC e 14ºC.

Elevação do Guaíba

No alerta, a Defesa Civil reforça o aviso de que o nível do Guaíba permanecerá elevado nas regiões ribeirinhas, como os bairros do Arquipélago e do Extremo Sul da Capital, onde as localidades seguem em alerta. A recomendação é que a população dessas áreas acompanhe os boletins atualizados e siga as orientações dos agentes.

Abrigos e acolhimento

A Secretaria Municipal de Assistência Social reforçou as ações da Operação Inverno para proteger a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas.

Auxílio

A Defesa Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 199.

