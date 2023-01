Rio Grande do Sul Matrícula nas escolas estaduais gaúchas deve ser confirmada até o final da semana que vem

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

"Nenhum aluno ficará sem escola", garante a Secretaria Estadual da Educação. (Foto: Arquivo/Seduc)

O período de confirmação das matrículas nas escolas estaduais gaúchas para o ano letivo de 2023 prossegue até a sexta-feira da semana que vem, dia 13 de janeiro. Realizado diretamente na instituição de ensino para a qual o aluno foi designado, o procedimento exige que mãe, pai ou adulto legalmente responsável apresente a documentação necessária para se garantir a vaga.

– Certidão de nascimento ou RG do aluno e comprovante de escolaridade.

– Comprovante de residência do responsável e RG do responsável.

– Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação.

Transferências

Também prossegue até o dia 13 o período de transferências na rede estadual. Para isso, os alunos dos ensinos fundamental e médio, bem como da Educação de Jovens e Adultos (EJA, antigo ensino supletivo) devem acessar o site da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) – educacao.rs.gov.br.

A prioridade se dá por proximidade da residência do estudante com a instituição de ensino, combinada ao critério da menor idade, exceto se o aluno tem irmãos que frequentam a mesma escola pretendida.

No momento da solicitação de transferência, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderão preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. Já os estudantes dos cursos técnicos e do Curso Normal devem pedir a transferência diretamente na escola pretendida.

“Os servidores da Seduc permanecem à disposição para solucionar cada um dos casos de forma conjunta com as famílias”, garante o governo gaúcho. “Nenhum estudante ficará sem a vaga na rede estadual de ensino.”

(Marcello Campos)

