Rio Grande do Sul Ex-detento gaúcho é o único brasileiro selecionado para bolsa de estudos internacional

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Rodrigo Sabiah é reciclador e palestrante, com atuação junto a segmentos sob vulnerabilidade. (Foto: Arquivo/O Sul)

Nesta quarta-feira (4), o reciclador e palestrante gaúcho Rodrigo Sabiah teve confirmada sua aprovação em processo seletivo para bolsa de estudos do programa “Global Freedom Fellowship”, da organização não governamental Incarceration Nations Network (INN). A iniciativa tem por objetivo capacitar agentes de mudança social e combater o estigma contra ex-detentos.

Ele é o único egresso do sistema prisional brasileiro dentre os selecionados para o programa. Os organizadores reconheceram o seu trabalho como reciclador, que oferece oportunidade para outros egressos, bem como as palestras sobre sua experiência na prisão e o trabalho voluntário em penitenciárias, abrigos para jovens em situação de vulnerabilidade social e comunidades carentes.

A sua inscrição foi incentivada por servidoras do Departamento de Públicas Penais (DPP) e do Departamento de Tratamento Penal (DTP), da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) do Rio Grande do Sul. Essa mobilização contou com carta de apoio do Conselho Penitenciário (Conspen), que acompanha Sabiah desde a sua saída do sistema prisional.

“Estou emocionado com tudo isso”, vibrou Sabiah. “A gente nunca acha que faz muito. Enfrenta muitas dificuldades, desconfianças e burocracia. Coisas que parecem querer fazer com que a gente desista e, quando vem um reconhecimento desses, percebe-se que não foi em vão. Estamos abrindo caminho para outros egressos, encorajando a eles e também à sociedade e aos governantes a acreditarem que é possível dar oportunidades a quem passou pelo sistema carcerário.”

Além de Sabiah, 16 egressos do sistema prisional de outros países foram admitidos no programa. Os demais contemplados com a bolsa são procedentes da Argentina, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, África do Sul, Nigéria, Quênia, Reino Unido, Holanda e República Tcheca.

Em março, os selecionados passarão 13 dias na Cidade do Cabo e em Joanesburgo, ambas na África do Sul. Ao longo das duas semanas, compartilharão aprendizados e vivências sobre justiça social e os tempos vivenciados na prisão. Também ajudarão na criação do currículo da próxima edição do Global Freedom Fellowship. O site é incarcerationnationsnetwork.org.

Projetos de Rodrigo Sabiah

Dentro do sistema prisional gaúcho, Rodrigo Sabiah relatou que a sua vida mudou em 2008, quando ingressou no projeto de tratamento penal MCs para a Paz (Multiplicadores de Cidadania para a Paz), desenvolvido por psicólogas e assistentes sociais do quadro de servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Desde a sua saída, em 2012, em parcerias com a Susepe e com a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), por meio dos projetos Vai que Dá, Trocando uma ideia e Vidas pós-grades, ele busca inspirar jovens e apenados a ter uma vida distante do crime.

Os projetos já chegaram a apenados do Instituto Penal Irmão Miguel Dario, da Penitenciária Estadual de Porto Alegre, do Complexo Penitenciário de Canoas e da Fundação Patronato Lima Drummond e a socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Porto Alegre I (Case Poa 1).

Agregando o conhecimento e a experiência do treinamento na África do Sul, Sabiah almeja desenvolver o projeto Reciclando Vidas junto ao poder público e, assim, contribuir com a Política Estadual de Atenção aos Egressos, bem como com a Política de Enfrentamento ao Racismo Institucional, ambas em elaboração no Estado, sob a gestão do DPP.

(Marcello Campos)

