Vendas do comércio no litoral gaúcho devem aumentar até 15% nesta temporada de verão

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Grande movimentação de veranistas nas praias gaúchas deve impulsionar as vendas dos lojistas

A temporada de verão deve ser de grande movimento no litoral gaúcho, como já se pôde perceber nas festas de fim de ano. Com um cenário de maior controle da pandemia de coronavírus e a expectativa do incremento do turismo interno, os lojistas esperam uma forte presença de consumidores em seus estabelecimentos.

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) estima que as vendas do comércio no litoral gaúcho sejam ampliadas de forma consistente no veraneio de 2023, podendo um crescimento de até 15% na comparação com o mesmo período de 2022, quando ainda existiam algumas restrições à circulação dos veranistas por causa da pandemia.

“Existem fatores que devem estimular viagens internas pelas nossas praias. Um deles é a alta do dólar, que freia o turismo externo e acaba levando mais veranistas ao nosso litoral. As projeções de hotéis lotados, de dias quentes e propícios a estar na praia devem contribuir para que os gaúchos se voltem mais ao consumo nesse período. Por isso, é importante que os lojistas estejam preparados para dar conta de uma demanda crescente”, avaliou o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente disse que bares, restaurantes, supermercados e lojas com vestuário leve, acessórios, calçados e produtos farmacêuticos devem concentrar a maior procura de parte dos consumidores. Ainda assim, mesmo os estabelecimentos que comercializam bens de maior valor agregado podem suas vendas ampliadas nesse período, quando a população litorânea quase triplica.

“A perspectiva de muitas pessoas passando suas férias no nosso litoral, com picos de movimento aos finais de semana, é grande. Depois de três anos de restrições, existe a vontade de sair, de visitar as praias e aproveitar alguns dias de descanso. Viajar para outros destinos no Brasil e no exterior está caro e isso, certamente, vai intensificar o turismo local”, destacou Koch.

Outro aspecto que o veraneio gaúcho favorece é o crescimento da procura por mão de obra. Com a expectativa de incremento das vendas, os comerciantes projetam contratar mais trabalhadores temporários, buscando ampliar suas equipes, algo que não aconteceu em 2022.

“Como o quadro de empregados de muitas empresas está reduzido, resultado ainda da pandemia, existe espaço para a contratação de colaboradores temporários, que podem vir a ser efetivados após esse período. O momento no litoral é de busca por trabalhadores temporários”, concluiu o presidente da FCDL-RS.

