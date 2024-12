Rio Grande do Sul Maus-tratos aos animais: Ministério Público gaúcho investiga caso de sapo encontrado com a boca colada

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

O animal recebeu atendimento no Hospital Veterinário da UPF Foto: Hospital Veterinário da UPF/Divulgação O animal recebeu atendimento no Hospital Veterinário da UPF. (Foto: Hospital Veterinário da UPF/Divulgação) Foto: Hospital Veterinário da UPF/Divulgação

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) está investigando o caso de um sapo que foi encontrado com a boca colada e, após um procedimento para abri-la no Hospital Veterinário da UPF (Universidade de Passo Fundo), foi constatada a presença de cabelo e outros elementos que permitem identificar que o animal foi submetido a maus-tratos.

“É uma forma de ritual, situação já verificada em outras cidades, mas pela primeira vez em Passo Fundo. Uma prática considerada maus-tratos, já que o animal, se não fosse atendido, iria a óbito. Então, o MPRS vai averiguar a situação”, afirmou o promotor de Justiça do Meio Ambiente do município, Paulo Cirne.

Ele reforçou que “é um fato difícil de identificar a autoria, porém, é muito importante a divulgação desses casos para que todos saibam que isso caracteriza crime de maus-tratos previsto na Lei 9.605/98, com pena prevista de três meses a um ano de prisão e multa”.

“O fato é alvo de investigação e, caso se chegue à autoria, essa pessoa responderá a um processo criminal”, prosseguiu o promotor.

Após o atendimento no Hospital Veterinário da UPF, o sapo passa bem. O animal será devolvido para a natureza assim que estiver totalmente recuperado.

