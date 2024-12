Mundo Governo brasileiro condena ocupação israelense em área desmilitarizada na Síria

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

A ONU confirmou que as tropas israelenses entraram na área e estão se movimentando pela região Foto: Reprodução de vídeo A ONU confirmou que as tropas israelenses entraram na área e estão se movimentando pela região. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O Itamaraty condenou a ocupação israelense em uma área desmilitarizada na Síria, que separa as Colinas de Golã, ocupadas por Israel, do resto do país. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou no domingo (8) que ordenou que os militares “assumissem o controle” da área.

O governo brasileiro também pediu, em nota divulgada na quinta-feira (12), que Israel respeite “o direito internacional, inclusive, o direito internacional humanitário, bem como a independência, a soberania e a integridade territorial da Síria”.

Na segunda-feira (9), o porta-voz do secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Stéphane Dujarric, informou que a Força de Observação de Desengajamento das Nações Unidas disse a Israel que a presença de tropas do país na área desmilitarizada síria violaria o Acordo de Desengajamento de 1974.

A ONU confirmou que as tropas israelenses entraram na área e estão se movimentando pela região, onde permanecem em pelo menos três locais.

Confira a nota do Itamaraty na íntegra:

“O governo brasileiro condena a ocupação, a partir de 8 de dezembro, por efetivos das Forças Armadas israelenses, da zona desmilitarizada na Síria, em violação ao Acordo de Desengajamento de 1974. O Brasil insta Israel a respeitar o direito internacional, inclusive, o direito internacional humanitário, bem como a independência, a soberania e a integridade territorial da Síria.”

