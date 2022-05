Fórmula 1 Max Verstappen vence e assume liderança do campeonato na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória no GP da Espanha deste domingo (22), o holandês chegou a 110 pontos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Mundial de Fórmula 1 da temporada 2022 tem um novo líder. Após cinco corridas com Charles Leclerc na ponta, agora é o campeão vigente Max Verstappen quem controla as ações na F1. Com a vitória no GP da Espanha deste domingo (22), o holandês chegou a 110 pontos e ultrapassou Leclerc, que tem 104.

Justiça seja feita: Leclerc tinha a vitória nas mãos em Barcelona até que um problema no motor Ferrari fez com que tivesse de abandonar. Assim, estacionou nos 104 pontos e viu sufocar uma dianteira de 19 que ainda tinha mesmo após as vitórias de Verstappen em Ímola e Miami.

Sergio Pérez tem 85 pontos após mais um segundo lugar e está isolado na terceira colocação do campeonato, seguido de George Russell, com 74 que continua sendo o único piloto a terminar entre os cinco primeiros nas seis corridas do ano. Carlos Sainz tem 65 pontos e segue em quinto no que é uma temporada decepcionante até agora.

Lewis Hamilton é o sexto e tem 46 pontos. O top-10 da temporada da Fórmula 1 termina com Lando Norris (39), Valtteri Bottas (38), Esteban Ocon (30) e Kevin Magnussen (15). Entre os 20 titulares, Mick Schumacher e Nicholas Latifi são os únicos que ainda estão zerados.

No Mundial de Construtores, a dobradinha também impulsionou a Red Bull aos 195 pontos e liderança. A Ferrari tem 169, ao passo que a Mercedes, única outra a passar da marca centenária, tem 120. McLaren (50), Alfa Romeo (39), Alpine (34), AlphaTauri (17), Haas (15), Aston Martin (6) e Williams (3) encerram a lista.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 27-29 de maio com o GP de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo.

Problemas técnicos

Compreensivelmente, Verstappen ficou exultante com sua vitória, especialmente após os problemas técnicos que teve na corrida. “Isso tornou as coisas muito difíceis, mas conseguimos voltar à frente, fazer a nossa própria corrida, e vencer a corrida. Foi um começo difícil, mas um final bom”, disse ele.

A certa altura, Sergio Perez assumiu a liderança sobre George Russell, que ocupou o primeiro lugar após o abandono de Leclerc. No entanto, ele teve que deixar seu companheiro de equipe passar e o fez sem problemas. “Estou muito feliz com a vitória e muito feliz com Checo, é um grande resultado para a equipe”, concluiu Verstappen. As informações são do site Grande Prêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1