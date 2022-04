Economia McDonald’s admite que novo McPicanha não tem picanha

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A falta de picanha no sanduíche do McDonald's virou alvo de queixas nas redes sociais. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O McDonald’s admite que, na sua nova linha de sanduíches chamada McPicanha, não há picanha na composição do hambúrguer. E sim, segundo a rede, “molho com aroma natural de picanha”. A falta da carne que dá nome ao sanduíche foi alvo de indignação de consumidores nas redes sociais.

O Procon-SP notificou a empresa nesta quinta-feira (28) a prestar esclarecimentos. E o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu um processo para analisar a campanha na última terça-feira.

A rede de fast-food informa que, na linha recém-lançada, os “Novos McPicanha” têm sabor mais acentuado de churrasco e o “exclusivo molho sabor picanha”.

Segundo nota da empresa, o hambúrguer é produzido com um “blend de cortes selecionados”, com 100% carne bovina, e “no maior tamanho oferecido pela rede atualmente”.

A falta de picanha no sanduíche do McDonald’s virou alvo de queixas nas redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira.

A rede tem 72 horas para responder à notificação do Procon-SP. Entre as exigências, estão o envio de todo o material da campanha publicitária, das mídias de divulgação da nova linha, e da campanha anterior do hambúrguer com a presença da informação de “sabor acentuado de churrasco e/ou picanha”, veiculados nos meios de comunicação e nas redes sociais pela empresa e por seus parceiros.

Além disso a rede terá que informar ao Procon-SP a íntegra da tabela nutricional de todos os sanduíches à venda nas lojas e os documentos que comprovem testes de qualidade feitos com os produtos.

O McDonald’s também foi proibido de vender os sanduíches McPicanha em todo o Distrito Federal. A decisão administrativa é do Procon-DF e, segundo o órgão, começou a valer já nesta quinta-feira. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia