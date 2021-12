Fórmula 1 McLaren crê em “chance de alcançar Mercedes e Red Bull” com revolução na Fórmula 1 em 2022

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Andreas Seidl aposta em novos e bons tempos para a McLaren em 2022. (Foto: McLaren/Grande Prêmio)

A Fórmula 1 aguarda com muita expectativa pela revolução nas regras que se avizinha para a temporada 2022, que vai entregar uma nova geração de carros, pneus de 18″ e uma completa incógnita sobre quem vai dominar a categoria no futuro. A McLaren, quarta força da F1 neste último ano, é mais uma equipe a apostar no novo regulamento como oportunidade para lutar de forma frequente e em um degrau mais alto. Ao mesmo tempo, trata-se de um grande desafio pelo fato de que não há qualquer referência sobre o que as escuderias adversárias têm feito com seus respectivos novos projetos.

Em entrevista exclusiva ao site Grande Prêmio, Andreas Seidl, chefe da equipe de Fórmula 1 da McLaren, revelou estar animado com as primeiras impressões do novo carro, ainda em construção na fábrica da McLaren, em Woking, na Inglaterra. Entretanto, o dirigente alemão está ciente que o desafio que está por vir é enorme.

“É claro que é um grande desafio para cada time com o regulamento completamente novo, o que é animador, porque você não tem tantas oportunidades em sua vida de F1, de começar tudo de novo”, explicou.

“Se olharmos o progresso na fábrica, estou feliz com o que vimos, mas não temos referência, não sabemos o que isso significa”, salientou Seidl.

A expectativa do chefe da McLaren, figura-chave da volta por cima da equipe, que até ganhou corrida em 2021 com Daniel Ricciardo e dobradinha de Lando Norris no GP da Itália, é de que o novo regulamento vai melhorar sensivelmente o espetáculo da Fórmula 1 em si.

“No geral, é uma boa mudança, acho que o objetivo ficou claro de onde queremos ir com este regulamento. No fim, vamos ter carros melhores de correr um contra o outro, o que é bom para o show. Acho que vai deixar o pelotão mais próximo, que é um ganho para o show”, disse.

Por fim, Seidl deixou nas entrelinhas que espera que as equipes que dominaram a última temporada sigam na frente em 2022 mesmo com a mudança nas regras. Mesmo assim, o alemão espera que a escuderia de Woking possa ser mais competitiva ao longo de todo o ano. “Vamos encarar este desafio como McLaren, e é uma oportunidade de estar mais próximo de Mercedes e Red Bull”, concluiu. As informações são do site Grande Prêmio.

