Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

Segundo o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o partido terá três ministérios na gestão do petista. Além dos dois, a senadora Simone Tebet (MS) também fará parte da Esplanada

O MDB confirmou nesta quarta-feira (28) os nomes de Jader Filho e Renan Filho como ministros no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começa no próximo domingo (1º). Segundo o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o partido terá três ministérios na gestão do petista. Além dos dois, a senadora Simone Tebet (MS) também fará parte da Esplanada.

Renan Filho, senador eleito pelo Alagoas, será ministro dos Transportes, enquanto Jader Filho irá chefiar a pasta das Cidades. Já Tebet irá comandar o Ministério do Planejamento.

O futuro ministro dos Transportes é filho do senador Renan Calheiros (MDB-AL), enquanto o das Cidades é filho do também senador Jader Barbalho (MDB-PA) e irmão do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho.

Ainda nesta quarta, foi realizada uma reunião entre Lula e os postulantes do MDB para cargos na Esplanada dos Ministérios. Oficialmente, ainda faltam ser anunciados 16 ministros do futuro governo. A expectativa em Brasília é de que os nomes sejam confirmados durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (29). As informações são da CNN.

