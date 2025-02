Política “Me deem metade da Câmara dos Deputados e do Senado que movo o Brasil”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Ex-presidente mantém ideia de concorrer à disputa presidencial de 2026, apesar de estar inelegível

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (1º) que, se tiver metade do apoio do Câmara dos Deputados e do Senado em um eventual 2º mandato, “moverá” o Brasil.

O ex-chefe do Executivo mantém a ideia de concorrer à disputa presidencial de 2026 –ele está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Por ocasião das eleições do ano que vem, me deem metade da Câmara dos Deputados e metade do Senado, que eu movo o Brasil”, declarou Bolsonaro durante reunião do PL em apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à Presidência da Casa Baixa.

O TSE decidiu em junho de 2023 que o ex-chefe do Executivo não poderá ocupar cargos públicos por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ele está impedido de concorrer nas próximas duas disputas eleitorais: 2026 e 2028.

