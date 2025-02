Porto Alegre Procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes reúne milhares de pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Uma multidão realizou a caminhada até o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes Foto: Cesar Lopes/PMPA Uma multidão realizou a caminhada até o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Milhares de fiéis participaram, na manhã deste domingo (2), da procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. O tradicional ato religioso começou com uma missa na Igreja do Rosário, às 7h, e depois percorreu as avenidas Mauá e Castelo Branco, no Centro Histórico, até o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, na avenida Sertório, na Zona Norte.

O tema do evento foi “150 Anos, Caminhando com Maria, Mãe da Esperança”. Acompanhado da primeira-dama Valéria Leopoldino, o prefeito Sebastião Melo participou do ato, que também reuniu outras autoridades, como a presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Comandante Nádia.

“Essa é uma festa tradicional, um momento de fé, reflexão e renovação da esperança. Depois de um ano tão difícil, em que Porto Alegre enfrentou grandes desafios, essa celebração nos fortalece para seguir em frente. A reconstrução da cidade não é só física, mas também emocional e espiritual”, afirmou o prefeito.

A passagem dos fiéis – muitos deles descalços – foi saudada por pessoas que se aglomeraram ao longo do trajeto de quatro quilômetros. Bloqueios no trânsito foram realizados pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

No Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, o arcebispo Dom Jaime Spengler celebrou uma missa campal, junto com o padre Carlos Feeburg. Eles pediram bênçãos a todos os atingidos pelas enchentes e à população em geral.

Interior

No interior do Estado, foram realizados diversos atos em homenagem à Iemanjá, que no sincretismo religioso corresponde à Nossa Senhora dos Navegantes. Os eventos ocorreram em municípios como Cidreira, Tramandaí, Torres, Pelotas, Rio Grande e Viamão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/procissao-em-homenagem-a-nossa-senhora-dos-navegantes-reune-milhares-de-pessoas-em-porto-alegre/

Procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes reúne milhares de pessoas em Porto Alegre

2025-02-02