Porto Alegre Sancionadas as leis que criam as secretarias Geral de Governo e de Assistência Social em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

As mudanças também reorganizam outras secretarias municipais e alteram as nomenclaturas das pastas Foto: PMPA/Divulgação

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou duas leis que criam as secretarias municipais Geral de Governo e de Assistência Social. As mudanças administrativas constam na edição extra do Diário Oficial do Município deste domingo (2).

“A partir da criação da Secretaria Municipal Geral de Governo, a gestão pretende fortalecer a governança, consolidar políticas públicas de forma mais eficiente e integrar competências de órgãos existentes. A estrutura auxiliará diretamente o prefeito na coordenação do governo, assegurando que as decisões e diretrizes políticas sejam implementadas com agilidade e eficiência”, afirmou a prefeitura.

A lei 1.036 incorpora a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) à Secretaria Municipal de Assistência Social, criando uma estrutura mais ampla e integrada. “A readequação permitirá eliminar redundâncias administrativas, integrar coordenações e promover eficiência. Os servidores da Fasc manterão seus direitos e serão realocados conforme as necessidades da gestão”, informou o Executivo municipal.

Secretarias

As mudanças também reorganizam as secretarias municipais e alteram as nomenclaturas das pastas: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) passa a se chamar Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SMDETE); Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) passa a se chamar Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG); Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (Smgov) muda para Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural (SMGOV); Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) será Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL); Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) passa a ser Secretaria Municipal da Cultura (SMC).

